Frankenthal – Exotisches beim Street Food Festival, Schnäppchen beim Verkaufsoffenen Sonntag

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Am kommenden Wochenende, 19. bis 21. April locken gleich zwei Highlights in die Frankenthaler Innenstadt. Zum zweiten Mal findet auf dem Rathausplatz, auf dem Kornmarkt hinter dem Rathaus und in der Erkenbertruine ein Street Food Festival und Market statt. Veranstalter ist die Wiesbadener Stadtleben GmbH, die die teilnehmenden Gastronomen koordiniert. Geöffnet hat das Festival ab Freitagabend sowie samstags und sonntags ab 12 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Einzelhandel in der Innenstadt öffnet seine Türen am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Ein Auszug aus dem Angebot des Street Food Festivals: Traditionelles wie Chips und Pommes gibt es bei „Chips King“, orientalische Sandwiches bei „Moura“ und fluffige Pancakes bei „Bunt & Gesund“. Weitere süße Leckereien finden sich bei „Waffel Queen“ mit Waffelvariationen und beim „Eispavillon“, der mit klassischem Softeis, wie man es von früher kennt, die Herzen höher schlagen lässt. Wer mal etwas Exotisches probieren möchte, hat bei „Hakuna Matata“ die Gelegenheit. Hier gibt es traditionell afrikanische Gerichte, beispielsweise Eintöpfe aus Krokodil, Zebra oder Kamel. Auch Vegetarier kommen auf ihre Kosten, zum Beispiel mit Samosas. Leckere vegane Alternativen finden sich zudem beim „Veganen Pfälzer“ (Pfalzobst Daun), der neben knusprigen Bio Pommes auch Falafel anbietet.

Beim „Cocktailchef Rheinneckar“ stehen, wie der Name bereits verrät, spannende Cocktailvariationen auf der Getränkeliste. Auch an die Weinliebhaber ist gedacht: Diese werden an mehreren Stellen mit aromatischen Weinen aus der Pfalz – zum Beispiel am Wineliner – versorgt.

Für die kleinen Besucher wird eine Kids-Area aufgebaut, mit Kinderkarussell, Holzspielen, Sumoringen und einer Hüpfburg.

Verkaufsoffener Sonntag am 21. April

Einige Händler/Gastronomen locken mit besonderen Angeboten und Rabattaktionen, zum Beispiel:

• Little Italy: 10 Prozent auf den Einkauf

• Deichmann: vom 17. bis 21.April: 20 Prozent auf Schuhe der Marken Adidas und Puma

• Fielmann: 30 Prozent auf alle vorrätigen Sonnenbrillen mit und ohne Sehstärke

• BlumenOase: „Rares für Bares mit 50 Prozent Rabatt – schöne Gefäße, Wohnaccessoires zum halben Preis

• Betten Lang: Reinigungsaktion mit super Angeboten, 20 Prozent auf neues Raumduft-Label „Cereria Mollà“, Secco-Ausschank

• Froschkönig: 10 Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf (Secondhandware)

• Design & Wein: auf die komplette Armani und Versace Collection bis 70 Prozent Rabatt, Roberto Cavalli T-Shirts und Polos ab 22 Euro, ab einem Einkauf ab 50 Euro gibt es eine Sonnenbrille im Wert von 20 Euro gratis, außerdem wird Mai-Bowle ausgeschenkt.

• Kaufhaus Birkenmeier: Limoncello-Bar

Quelle Stadt Frakenthal / Foto Text