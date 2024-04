St.Leon-Rot – Unbekannter Täter entwendet 4.600 Euro Bargeld auf Rastplatz an der A6

A6 / St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, wurde ein 53-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt, woraufhin ihm Bargeld in Höhe von 4.600 Euro gestohlen wurde.

Der 53-jährige Mann befand sich mit seinem Suzuki auf dem Rastplatz Bucheneck der A6 in Fahrtrichtung Mannheim. Ein bislang unbekannter Täter verwickelte den Mann auf dem Rastplatz in ein Gespräch und entwendete im Zuge dessen einen Briefumschlag mit Bargeld, der sich in der Fahrertür des 53-Jährigen befand.

Der Täter konnte unerkannt flüchten und wird wie folgt beschrieben: männlich, osteuropäischer Phänotyp, etwa 40 Jahre alt, circa 170-175 cm groß, braune kurze Haare, Kinnbart, der zum Tatzeitpunkt mit einer blauen bzw. grauen Jeans und einem dunklen T-Shirt bekleidet war.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

