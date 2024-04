Ludwigshafen – Giuseppe Marino stoppt Abwärtstrend beim SV Südwest Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Weg des SV Südwest Ludwigshafen, einst das Aushängeschild des Ludwigshafener Fußballs, ging seit Jahrzehnten, mit kleinen Ausnahmen, kontinuierlich Berg ab. Schließlich spielt man an der Mundenheimer Straße mittlerweile in der A-Klasse, sprich in den Niederungen des Amateurfußballs. Die Talfahrt schien aber immer noch nicht am Ende. Sponsoren hielten sich nicht an Zusagen und sportlich ließ die Disziplin zu wünschen übrig.

So fuhr ein Tag vor Rundenbeginn zur laufenden Saison, am 05.08.2023, der etatmäßige Trainer, ohne den sportlichen Leiter, Giuseppe Marino, zu informieren in Urlaub. Nur einen Tag später (6.August 2023) musste die 1. Mannschaft vom SV Südwest Ludwigshafen eine 10:1 Klatsche gegen Weisenheim a. Sand einstecken. Sportlich sah alles nach einem weiteren Durchreichen in die B-Klasse aus.

Marino entließ daraufhin den Trainer und übernahm das Traineramt.

Aber auch außerhalb der sportlichen Talfahrt schienen beim SV Südwest Ludwigshafen die Lichter auszugehen.

Tiefpunkt der Talfahrt war am 08. August 2023, genau einen Tag vor der Jahreshauptversammlung, als die amtierende Vorstandschaft einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Ludwigshafen gestellt hat.

Ohne Giuseppe Marino gäbe es den SV Südwest Ludwigshafen nicht mehr!

Am 09. August 2023, bei der Jahreshauptversammlung, übernahm Giuseppe Marino, der bis dato das Amt des Sportlichen Leiters und des Trainers innehatte, den Verein zudem als 1. Vorsitzender. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Traditionsverein rund 16 000, – € Verbindlichkeiten und einen Kassenbestand von 2,20 €. Um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten hat der Ex-Fußballer (u.a. Südwest Ludwigshafen und Wormatia Worms) umgehend den Insolvenzantrag zurückgenommen und Außenstände von rund 2000, – € an den Südwest Deutschen Fußball Verband aus eigener Tasche bezahlt.

Unterstützt wurde der erste Vorsitzende durch seinen Sohn Marco Marino als 2. Vorstand und Ronald Helmling der die Funktion des 3. Verantwortlichen übernahm.

Marinos stellen die sportlichen und wirtschaftlichen Weichen für eine positive Zukunft des SVS

Der Spieler und 2. Vorstand Marco Marino stieg ins Trainer-Team mit ein. Als technisch- und taktischer Berater fungiert der ehemalige Neuhofener Juniorennationalspieler, der u. a. für den 1.FC Köln seine Schuhe schnürte, Jürgen Goschler. Sportlich führt der SV Südwest die Rückrundentabelle der A-Klasse Rheinpfalz an.

Auch wirtschaftlich hat der Verein unter der Leitung von Marino seine Hausaufgaben gemacht. Die aktuellen Verbindlichkeiten sind nach eigenen Angaben auf Null gestellt und in der Kasse steht ein Plus. Allerdings räumt der Vorstand ein, dass noch eine geringe, jahrzehntealte Altlast offen ist.

Heute Abend ist Jahreshauptversammlung. Man darf gespannt sein, wie es beim SV Südwest Ludwigshafen weiter geht.