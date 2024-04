Heidelberg – NACHTRAG – Erneut Randale im Friseursalon – 42-jähriger kam jetzt in psychiatrische Klinik

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.Bereits am Montag hatte ein 42-jähriger Mann in der Neuenheimer Brückenstraße in einem Friseurgeschäft randaliert und war auf der Straße durch weitere Straftaten aufgefallen. Er wurde zunächst in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt. Gestern, gegen 12:25 Uhr, kam es an gleicher Örtlichkeit im Friseursalon erneut zu aggressiven Handlungen desselben Mannes. Die hinzugeeilten Beamten des Polizeirevier Heidelberg-Nord nahmen diesen daraufhin vorläufig fest. Ein Polizeibeamter wurde dabei verletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ das Amtsgericht Heidelberg heute einen Unterbringungsbefehl gegen den mutmaßlich schuldunfähigen Tatverdächtigen und setzte den Unterbringungsbefehl in Vollzug. In der Folge wurde der Mann in die forensische Abteilung einer psychiatrischen Einrichtung überstellt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Heidelberg-Nord dauern an.

