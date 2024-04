Dielheim – Frau beschädigt mehrere Fahrzeuge – Polizei bittet um Mithilfe

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 12:19 Uhr, beschädigte eine 33-Jährige mutwillig mehrere Fahrzeuge, die in der Talstraße, Am Tairnbacher Weg sowie in der Carl-Benz-Straße geparkt waren.

Eine aufmerksame Zeugin konnte den Vandalismus an den Autos beobachten und verständigte die Polizei. Die eingesetzte Polizeistreife des Polizeireviers Wiesloch traf dabei auf mehrere Fahrzeughalter deren Autos beschädigt wurden.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnte die Täterin noch am selben Tag durch die Polizei vorläufig festgenommen werden.

Eine Gesamtschadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden. Auch Eigentümer, deren Fahrzeuge in dem Tatzeitraum ebenfalls beschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, sofern dies noch nicht erfolgt ist.