Rhein-Pfalz-Kreis – Online-Resilienz-Impulse starten am 24. April 2024

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Was wir tun können, um in Balance zu bleiben. Online-Resilienz-Impulse starten am 24. April 2024

Die eigenen Ressourcen bewusst einzusetzen und für deren Regeneration zu sorgen – das wird in unserer Zeit, die durch komplexe Anforderungen geprägt ist, immer wieder zur Herausforderung. Die Akademie für Frauen im Heinrich Pesch Haus lädt im April und Mai zusammen mit den Gleichstellungsstellen der Stadt Frankenthal (Pfalz) und Ludwigshafen am Rhein und des Rhein-Pfalz-Kreises zu vier Resilienz-Impulsen ein. Die Online-Workshop-Reihe beginnt am Mittwoch, 24. April 2024.

Resilienz steht für die Fähigkeit, auch unter herausfordernden Bedingungen gesunde

Bewältigungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Astrid Wilhelm, Diplom-Psychologin, Beraterin und Coach, vermittelt in den Workshops Denkanstöße und praktische Hinweise für die Entwicklung eines achtsamen Umgangs mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Ziel des Workshops ist es zu erarbeiten, was individuell und gemeinsam getan werden kann, um diese Ressourcen zu stärken.

Die Workshops finden online immer mittwochs von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr statt. Die vierteilige Veranstaltung beginnt am 24. April, die weiteren Termine sind am 08. Mai, 15 Mai und 22. Mai 2024. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Es wird um Anmeldung per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org, über das Anmeldeformular auf der Homepage unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen oder

telefonisch unter 0621 5999-175. Für das Online-Seminare wird ein virtueller Konferenzraum von Microsoft Teams genutzt. Der Link zur Veranstaltung wird einen Werktag vor der Veranstaltung versendet.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis