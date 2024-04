Mannheim – Thorsten Damm wird Interimstrainer beim VfR Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der 49-jährige A-Lizenz-Inhaber wird den VfR in den verbleibenden acht Partien betreuen

Der VfR nimmt für die kommenden acht Begegnungen nochmals einen Wechsel auf der Trainerposition vor und beauftragt Thorsten Damm interimsweise mit dieser Aufgabe. Damm war in den vergangenen Jahren bei der Neckarsulmer Sportunion tätig und führte den Verein in der Saison 2015/2016 als Trainer in die Oberliga Baden-Württemberg. In der darauf folgenden Zeit arbeitete Damm als sportlicher Leiter bei der Sportunion. Im Jahr 2022 verließ er Neckarsulm.

“Aufgrund der jüngsten sportlichen Entwicklung und der seit Monaten anhaltenden Mehrbelastung für Hakan Atik hat sich die sportliche Leitung dazu entschlossen, einen neuen Impuls auf der Trainerposition zu setzen”, erklärt VfR-Sportvorstand Serkan Zubari die Verpflichtung Damms. Hakan Atik wird als Sportdirektor weiterhin die Kaderplanung für die anstehende Saison vorantreiben.

