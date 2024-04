Frankenthal – Darf ich bitten? Tanznachmittag für Senioren

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Haus der Jugend in der Römerstraße 87 in der Heidelberger Südstadt bietet im April 2024 wieder ein buntes Programm – hier ein Überblick über die Angebote: INSERATEnergiekosten sparen mit Loewe.OneLoewe.One Tanzworkshop-Tag am 21. April Das Haus der Jugend tanzt wieder: Am Sonntag, 21. April 2024, steht für Jugendliche ab ... Mehr lesen »