Sinsheim – Gut saniert?! Anhören! Ansehen! Anfangen! Themenabende, Tage der offenen Tür und Sanierungsschauen für Bürgerinnen und Bürger

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar( red/ak/Stadt Sinsheim) – Die KLiBA, Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein- Neckar-Kreis gGmbH, startet in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis die langfristige Veranstaltungsreihe GUT SANIERT?! Das Kooperationsprojekt baut auf dem Erfolg der bisherigen KLiBA-Aktion „Wegen Sanierung geöffnet“ auf. Um noch mehr Interesse am Thema zu wecken, finden im Laufe dieses Jahres drei verschiedene Veranstaltungsarten statt: ANHÖREN: Kostenfreie Themenabende zur Altbausanierung; ANSEHEN: Tage der offenen Tür in sanierten Wohngebäuden; ANFANGEN: Sanierungsschau mit konkreten Lösungen und praktischen Tipps. Ressourcen schonen, Energie einsparen sowie CO2-Emissionen und Kosten senken – die energetische Sanierung von Gebäuden ist ein wichtiges Thema auf dem Weg zu mehr Klimaschutz. Wie das konkret geht, zeigten bereits in den vergangenen Jahren die Aktionstage der KLiBA „Wegen Sanierung geöffnet“. Unter dem Motto „Energetische Sanierung zum Anfassen“ öffneten engagierte Bewohner, die ihr Wohngebäude ganz oder teilweise energetisch saniert haben, ihre Türen der Öffentlichkeit. Die erfolgreichen Energiesanierungen wurden dadurch sichtbar und erlebbar und weckten ein großes Interesse bei zahlreichen Menschen aus der Region. GUT SANIERT?! ist nun die Weiterentwicklung der 2019 gestarteten Aktion „Wegen Sanierung geöffnet“. Auch Sinsheim beteiligt sich an der Aktionsreihe. Auf Basis der erfolgreichen Aktionen und gewonnenen Erfahrungen wird das Projekt vertieft und um zusätzliche Veranstaltungsformate erweitert. Bürger kompetent zu informieren, erfolgreiche Energiesanierungen sichtbar zu machen und so zum Sanieren zu motivieren, sind die Ziele des Projektes, das Theorie und Praxis verbindet sowie konkrete Tipps und Handlungsempfehlungen gibt. Während der gesamten Aktionszeit bieten sich den Bürgern Möglichkeiten, sich untereinander auszutauschen, zu vernetzen und einander zu unterstützen. Die Aktionsreihe ist sehr vielfältig. Im April und Mai 2024 starten in den teilnehmenden Kommunen Themen- und Vortragsabende unter dem Titel Gut saniert?! ANHÖREN! in deren Fokus folgende Fragen stehen: Wie gelingt die Altbausanierung? Welche Heiztechnik ist für mein Haus geeignet? Welche Fördermittel gibt es? Ist Photovoltaik auch auf meinem Haus sinnvoll? Elektrisch durchstarten, aber wie? Diese und viele weitere Fragen stehen im Fokus der Fachvorträge zu Gebäudesanierung, Heizungsaustausch, Photovoltaik und Elektromobilität. In Sinsheim findet die Veranstaltung am 15. April 2024 um 18:00 Uhr in der Dr.-Sieber-Halle statt. Im September heißt es GUT SANIERT?! ANSEHEN: Tage der offenen Tür. Am 21. und 22. September werden energetisch sanierte Wohngebäude vor Ort erlebbar. Engagierte Bewohner von energetisch sanierten Wohnhäusern im Rhein-Neckar-Kreis öffnen wieder ihre Türen und präsentieren der Öffentlichkeit ihr energiesparendes Zuhause. Bei kurzen Führungen mit den beteiligten Fachleuten haben Interessierte die Gelegenheit, mehr über energetische Sanierungsmaßnahmen zu lernen, aus erster Hand Erfahrungen zu sammeln, den verbesserten Wohnkomfort selbst zu erleben und wertvolle Praxistipps für eigene Vorhaben mitzunehmen. Im November heißt es schließlich Gut saniert?! ANFANGEN! Im Fokus steht dann das eigene Gebäude und wie dieses energetisch saniert werden kann. Hier sollen ganz konkrete Fragen beantwortet werden und individuelle Lösungen für das eigene Vorhaben gefunden werden. Die teilnehmenden Kommunen bieten hierzu verschiedene Formate an. Diese reichen von einer Sanierungsmesse mit lokalen Handwerkern über kostenlose Energieberatungsgespräche bis hin zu einer Do-it-yourself-Werkstatt (Sanierungstipps zum Selbermachen). So können sich Interessierte auch auf ganz praktischer Ebene sanierungsschlau machen.

Nähere Informationen zu den genauen Terminen und zum Programm stehen unter https://kliba-heidelberg.de/effizient-saniert/ zur Verfügung.

Übersicht

Programm „GUT SANIERT?! ANHÖREN“

15. April 2024, Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim, 18:00 bis 21:00 Uhr

18:00 Uhr Begrüßung und Einführung in den Abend

18:10 Uhr Vortrag „Energetische Altbausanierung“

Inhalt: Sanierung der Gebäudehülle, Heizungsaustausch, Einsatz von erneuerbaren Energien, gesetzliche Anforderungen und Fördermöglichkeiten

19:30 Uhr Vortrag „Sonnenstrom auf Rädern – Die Synergie von Elektromobilität und Photovoltaik“

Inhalt: PV Anlagen Wirtschaftlichkeit und Vorteile, PV Pflicht bei Sanierung, Nutzung von erzeugtem Strom im Haus, Elektromobilität

20:15 Uhr Ausklang/Möglichkeit zum Austausch/Besuch des Infostandes