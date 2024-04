Sinsheim – Erster Beigeordneter Bernd Kippenhan hat zum 1. April sein neues Amt angetreten

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Gemeinderat der Stadt Sinsheim hat in seiner Sitzung am 30.01.2024 Bernd Kippenhan, den seitherigen Amtsleiter des Amts für Infrastruktur, mit deutlichem Votum zum Bürgermeister bzw. Ersten Beigeordneten der Stadt Sinsheim gewählt. Zum 1. April trat er sein Amt an.

Neben der verantwortlichen Leitung und Steuerung des technischen Dezernats, wird er zukünftig für die strategische Weiterentwicklung, insbesondere in den Bereichen Stadtentwicklung, leitungsgebundene Digitalisierung und Mobilitäts- und Verkehrsmanagement sowie die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes verantwortlich sein. Dem technischen Dezernat sind das Amt für Stadt- und Flächenentwicklung, das Amt für Gebäudemanagement, das Amt für Infrastruktur und der Eigenbetrieb der Stadtwerke Sinsheim angegliedert. Als Erster Beigeordneter ist Kippenhan ständiger Vertreter des Oberbürgermeisters.

Kippenhan war seit 2015 Amtsleiter bei der Stadt Sinsheim und mit mehr als 80 Mitarbeitern zuständig für das städtische Straßen- und Wegenetz mit Beleuchtung, die Stadtreinigung und den Winterdienst, für die Gewässer und Hochwasserschutzanlagen, die Grünanlagen, die Kinderspielplätze und städtischen Bäume.

Bild (Stadt Sinsheim): Bürgermeister Bernd Kippenhan in seinem Dienstzimmer im 3. OG des Sinsheimer Rathauses

Quelle Stadt Sinsheim