Rödersheim-Gronau / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Zu einem Brand in einem Haus in der Schäfergasse kam es am 02.04.2024, gegen 20:15 Uhr. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Bewohnerin des Hauses erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden ... Mehr lesen »