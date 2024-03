Ludwigshafen – Bedrohung – Tatverdächtiger ermittelt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einer Bedrohung zum Nachteil von zwei Jugendlichen im Stadtteil Ruchheim am Dienstag (26.03.2024), konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich um einen 57-Jährigen aus Ludwigshafen. Dieser erstattete ebenfalls Strafanzeige wegen Bedrohung und Beleidigung gegen die beiden 15- und 17-Jährigen.

Ursprungsmeldung:

Ludwigshafen (ots) / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagnachmittag (26.03.2024), gegen 17:30 Uhr, waren ein 17- und ein 15-Jähriger zu Fuß in der Straße An der Bleiche unterwegs, als der Fahrer eines weißen Kombis zunächst in Schrittgeschwindigkeit neben ihn herfuhr und sie beobachtete. Als die Jugendlichen die Blicke des Mannes erwiderten, hielt dieser an, stieg aus dem Fahrzeug, beleidigte sie und drohte an, sie zu schlagen. Als der 15-Jährige fragte, wieso der Mann sie schlagen wolle, ging er in Richtung seines Kofferraums und äußerte, dass er nun seinen Schäferhund auf die Jugendlichen hetzen müsse. Daraufhin ergriffen sie die Flucht. Der Mann verfolgte sie weiter in seinem Fahrzeug und teilweise auch zu Fuß, bis er sich schließlich entfernte.

Quelle Polizei Rheinland-Pfalz – Polizeipräsidium Rheinpfalz

