Ludwigshafen – VCD will attraktive Bahnhöfe und lädt zu Bahnhofsbesichtigungen ein

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der VCD Ludwigshafen-Vorderpfalz lädt zur Besichtigung der Bahnhöfe Ludwigshafen Mitte und Hauptbahnhof ein. Die Begehung beginnt am Mittwoch, 3. April, um 17:30 Uhr auf dem Berliner Platz am Zugang zum Bahnhof Mitte. Eine Verkehrswende ist ohne mehr Verkehr auf der Schiene nicht möglich. Dabei spielen auch die Bahnhöfe und deren Umfeld eine wichtige Rolle wenn es darum geht, wie attraktiv die Benutzung von Zügen ist. Sicherheit und Sauberkeit sind dabei genauso wichtig wie gute Zugänge, Barrierefreiheit und das Vorhandensein von (Fahrgast-)Informationen. Sichere Fahrradabstellmöglichkeiten, vor praller Sonne, Regen und Wind geschützte Wartebereiche, Fahrkartenverkauf und Toiletten sind weitere relevante Kriterien. Aktive des VCD möchten sich mit Bürgen die Bahnhöfe Mitte und Hauptbahnhof in Ludwigshafen genauer ansehen und bezüglich der genannten Kriterien bewerten. Ideen, Kritik und Anregungen sollen an die Bahn gegeben werden. Hintergrund ist das Vorhaben der Bahn, Bahnhöfe durch Renovierungsmaßnahmen attraktiver zu machen Start: Mittwoch, 3. April, um 17:30 Uhr

Ort: Berliner Platz am Zugang zum Bahnhof Mitte.

