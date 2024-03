Heidelberg – Heidenspaß-Party am 29.03.2024 ab 22 Uhr im Toniq-Club

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Heidenspaßparty NUR an Karfreitag

Die säkularen Humanisten des Vereins „gbs-rhein-neckar“ (Eine Regionalgruppe der Giordano-Bruno Stiftung) laden ein zu ihrer „Heidenspaß“ Tanzparty an Karfreitag in Heidelberg, die in den Räumen des Toniq Clubs stattfindet.

„Black Friday“ mit DJ Greenlight in der Reihe Heidenspaß-Partys

am Freitag den 29.03.24 ab 23 Uhr ( bis 4 Uhr)

Im „ Toniq Club“, Hauptstraße 1, 69117 Heidelberg

Eintritt bis 24 Uhr frei, danach 5 €

Die Veranstaltung ist öffentlich und steht Vereinsmitgliedern ebenso offen wie Nichtvereinsmitgliedern, d.h. alle interessierten Personen sind eingeladen, egal ob nichtreligiös oder religiös.

Der „gbs-rhein-neckar“ vertritt die Position des evolutionären Humanismus und setzt sich für die

Werte der Aufklärung ein.

Er veranstaltet die Heidenspaß-Partys an den sog. „stillen Tagen“ wie, z.B. auch schon in

München oder Stuttgart, aus weltanschaulichen Gründen, da seine Mitglieder für eine Trennung

von Kirche und Staat eintreten und für die Unterordnung nichtreligiöser Menschen unter religiöse

Vorgaben keine rechtliche Grundlage sehen.

Wir bitten um Beachtung:

Unsere Heidenspaßparty im Karlstorbahnhof am Gründonnerstag musste aufgrund eines

DJ Ausfalls leider kurzfristig abgesagt werden.

Homepage: https://gbs-rhein-neckar.org

Quelle: gbs-Rhein-Neckar / Büchner