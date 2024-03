Landau – 71-jährige stirbt bei Wohnhausbrand in Freckenfeld

Freckenfeld / Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Aus bislang unbekannter Ursache kam es am 24.03.2024 gegen 12:00 Uhr in der Hauptstraße in 76872 Freckenfeld zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Bei dem Brand verstarb die 71-jährige Bewohnerin der Wohnung. Eine 62-jährige Bewohnerin des Hauses kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Wohnung brannte vollständig aus. Die anderen Wohnungen sind derzeit ebenfalls nicht bewohnbar. Die Schadenhöhe ist ersten Schätzungen zufolge auf etwa 300.000 EUR zu beziffern. Die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

