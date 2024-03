Sandhausen – Knapper Sieg für den SVS im HF des bfv-Rothaus-Pokal

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Fußball-Drittligist SV 1916 Sandhausen hat am Samstag das Auswärtsspiel beim Verbandsligisten FV Fortuna Heddesheim nur knapp mit 1:0 gewonnen. Den Siegtreffer im Halbfinale vom bfv-Rothaus-Pokal für den SV Sandhausen erzielte Tim Maciejewski in der 41. Minute in der ersten Halbzeit. Der SV Sandhausen trifft im Finale vom Badischen Pokal am 25. Mai nun auf den 1. FC Mühlhausen. Der Finalsieger qualifiziert sich dann für den kommenden DFB-Pokal.

Der SV Sandhausen liegt nach 30 Spielen mit 48 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz in der 3. Liga und hat sechs Zähler Rückstand auf den Tabellendritten Jahn Regensburg mit 54 Zählern. Das nächste Spiel bestreitet der SV Sandhausen am Sonntag, 31. März um 16.30 Uhr, auswärts beim SC Verl, der auf dem 12. Tabellenrang liegt. Weitere Informationen über den SV 1916 Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de.

Text Michael Sonnick