Heidelberg – Polizei stoppt Fahrzeugrennen auf der Kurfürstenanlage

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits berichtet kam es am Abend des 19.01.2024, gegen 22:30 Uhr, es im Bereich des Berliner Platzes in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Vorausgegangen waren verbale Streitigkeiten in deren Verlauf ein 26-Jähriger von einem 36-Jährigen geschlagen und getreten wurde. Ein 32-jähriger Bekannter des Angreifers kam hinzu und stach dem ... Mehr lesen »