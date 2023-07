Heppenheim – 38-jährige kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich – A5 für Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am 14.07.2023 (Freitag) gegen 02:40 Uhr, kam es auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Hemsbach und Heppenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 38 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Fahrerin einem Tier ausweichen. Dabei lenkte sie offenbar so stark ein, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Der Pkw schleuderte zunächst in die linken Leitplanken, danach überschlug er sich mehrfach und geriet im Böschungsbereich in Vollbrand. Die Fahrerin konnte ihr Fahrzeug selbständig verlassen. Sie wurde mit einem RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die A 5 musste für die Löscharbeiten in Richtung Nord für eine Stunde voll gesperrt werden.

Quelle:Polizeipräsidium Südhessen