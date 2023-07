Klassische Momente: Winter in Schwetzingen! das Barock-Fest 2023/24 vom 1. Dezember 2023 bis 4. Februar 2024 – Blick auf das Programm

Heidelberg / Schwetzingen/ Rhein-Neckar Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Barock-Fest Winter in Schwetzingen 2023/24: Von Hamburg nach Heidelberg – Eine musikalische Reise durch die deutsche Barockmusik

Am Donnerstag, 13. Juli 2023, veröffentlichten Intendant Holger Schultze und die Künstlerische Leitung des Festivals, die Operndirektor*innen Ulrike Schumann und Thomas Böckstiegel, das Programm des nächsten Barock-Fests Winter in Schwetzingen, das vom 1. Dezember 2023 bis 4. Februar 2024 stattfinden wird.

Nach dem großen Erfolg von »Ulysses« beim Barockfest 2022/23 steht dieses Mal wieder eine Oper von Reinhard Keiser im Zentrum des Programms. Am 1. Dezember 2023 wird im Rokokotheater von Schloss Schwetzingen die Premiere von »Nebucadnezar« präsentiert. Die Barockoper in drei Akten von Keiser entstand 1704 für die Hamburger Gänsemarktoper und eröffnet in diesem Jahr das Barock-Fest in Schwetzingen.

Barockflötistin Dorothee Oberlinger präsentiert Opern-Rarität und Konzert-Highlight

Für die musikalische Leitung dieser Wiederentdeckung konnte die bekannte Barockflötistin und Dirigentin Dorothee Oberlinger gewonnen werden. Die Oper erzählt davon, wie der babylonische König Nebucadnezar von Träumen verfolgt wird und von seinem Größenwahn, von Prinz Darius’ Liebesqualen und Königin Adinas Machtspielen. Eine göttliche Vision treibt Nebucadnezar in den Wahnsinn und er wird vom Hofe verstoßen. Das Werk überzeugt mit einer wegweisenden Dramaturgie, in der die Geschichte primär über die Seelenverfassungen der Figuren erlebbar wird, sowie durch virtuose Liebes- und Schmerzensarien, die ein Fest der Stimmen versprechen.

Neben »Nebucadnezar« stehen eine Reihe hochrangiger Konzerte im Programm. Dorothee Oberlinger wird am 19. Januar 2024 zusammen mit Countertenor Alois Mühlbacher und ihrem Ensemble 1700 mit »Dorothee Oberlinger: Grand Tour« im Rokokotheater Schwetzingen auftreten und auf den Spuren Händels, Vivaldis, Albinonis und vieler anderer der Reiselust der Komponisten des 18. Jahrhunderts nachspüren.

Nicht die Sehnsucht zur Ferne, sondern das Thema der Heimkehr in winterlicher Atmosphäre wird von Wolfgang Katschner und der lautten compagney BERLIN aufgenommen. Das Ensemble präsentiert am 29. Dezember 2023 im Rokokotheater Schwetzingen »Winterreisen – Auf dem Weg nach Hause«. Gemeinsam mit der für ihre Vielseitigkeit bekannten Sopranistin Hanna Herfurtner verbindet das Ensemble Musik des 17. Jahrhunderts mit Texten zeitgenössischer Autor*innen, darunter Saša Stanišić. Text und Musik treten in einen Dialog und laden zu einer gedanklichen Reise ein, ins eigene Ich und zur Frage nach der eigenen Identität.

Ein ganz besonderes Konzerterlebnis bietet »Musica Sacra« des ukrainischen PARTES-Vokalensembles, das ukrainische polyphone Vokalkompositionen des 17. Jahrhunderts denen deutscher Komponisten gegenüberstellt. Dabei werden unter anderem die Werke von Mykola Dyletskyi, einem Pionier der ukrainischen sakralen Musik, wieder zum Leben erweckt. Das Ensemble ist spezialisiert auf die Erforschung und Aufführung von mehrstimmiger Musik aus dieser Epoche. Die Aufführung findet am 27. Januar 2024 im Rokokotheater Schwetzingen statt.

Der Bachchor Heidelberg entfaltet die ganze barocke Klangpracht im »Oratorium in festum nativitatis Christi« am 9. Dezember 2023 in der Peterskirche Heidelberg. Carl Heinrich Grauns Weihnachtsoratorium entstand vermutlich zur gleichen Zeit wie das von Johann Sebastian Bach. Es wurde während Grauns Zeit in Braunschweig oder Dresden komponiert, als er erst 21 Jahre alt war. Das Oratorium zeigt seine Fähigkeiten in der Komposition italienischer Opera seria sowie eine strenge und solide kontrapunktische Schule. Die Partitur galt bis zu ihrer Wiederentdeckung 1972 in einer Bibliothek in Washington als verschollen.

Auch in diesem Jahr steht wieder das beliebte Weihnachtskonzert mit dem Philharmonischen Barock Orchester Heidelberg auf dem Programm. Passend zur diesjährigen Konzertprogrammatik gehen wir am 21. und 22. Dezember 2023 im Rokokotheater Schwetzingen und am 25. Dezember 2023 im Theater Heidelberg auf eine musikalische Reise. Dabei entdecken wir zusammen mit Thierry Stöckel, als musikalischem Leiter und an der Violine, und gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern sowohl vertraute als auch neue Klangwelten mit virtuosen Solo- und Ensemble-Stücken.

Und auch im Konzert für Familien geht es »Einmal quer durch Europa« auf eine Reise durch die barocken Musikzentren Europas. Am 17. Dezember 2023 übernehmen Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Heidelberg im Mozartsaal Schwetzingen die Reiseleitung für junge Musikfans ab sechs Jahren.

Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen startet am 14. Juli 2023 um 11:00 Uhr, bis zum 1. Oktober 2023 wird ein Frühbucherrabatt von 10 % gewährt. Abonnent*innen erhalten 15 % Ermäßigung. Für Studierende der Universität Heidelberg und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg sind auch die Veranstaltungen von Winter in Schwetzingen bei Nutzung der Theaterflatrate kostenfrei.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de, www.winter-in-schwetzingen.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de

Informationen und Tickets in Schwetzingen: Schwetzinger Zeitung, Carl-Theodor-Str. 1; 06202 / 205 205