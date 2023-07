Mainz – Baldauf: „Wir lassen die Menschen im Ahrtal nicht im Stich”

Mainz / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Anlässlich des 2. Jahrestages der Ahrflut gedenkt auch die CDU Rheinland-Pfalz der Opfer. Dieser 14. Juli, der Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal, stehe diese Woche über allem politischen Geschehen, so der Landesvorsitzende Christian Baldauf. „Es ist die Zeit, innezuhalten. Und es sind die Opfer, denen wir – nicht nur, aber ganz besonders an diesem 14. Juli gedenken. Wir trauern um 136 Menschen, die ihr Leben verloren haben. 136 Menschen mit ihren ganz individuellen Lebensentwürfen, ihren Plänen und Wünschen. Kinder, Mütter, Väter, Großeltern, die fehlen. Für immer. In einer Nacht ausgelöscht, durch eine bis dahin für uns unvorstellbare Naturkatastrophe.“

Und weiter: „Wir denken auch an die vielen Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz und auch in Nordrhein-Westfalen, die ihr Hab und Gut, ja oft ihre ganze Existenz verloren haben. Und die trotz allem nicht aufgeben, sondern unermüdlich für den Wiederaufbau und ihre Zukunft kämpfen. Mein tiefer Respekt vor ihrer Stärke. Allen Betroffenen wünsche ich, wünscht die CDU Rheinland-Pfalz weiterhin viel Kraft, Trost und Zuversicht auf ihrem Weg zurück in einen neuen Lebensalltag!“

Quelle:CDU Landesverband Rheinland-Pfalz