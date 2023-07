Unterhaltung und Bewegung in Schifferstadt an den Samstagen in den Sommerferien – Vielfältiges und kostenloses Veranstaltungsangebot im zukünftigen Stadtpark

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Yoga unter freiem Himmel, Puppentheater im Grünen, eine Baum- und Kräuterführung oder eine Lesung – die Stadtverwaltung Schifferstadt hat eine neue, abwechslungsreiche Veranstaltungsreihe zum Thema Unterhaltung und Bewegung aufgelegt. An fünf Samstagen in den Sommerferien sind alle Interessierten auf den ehemaligen Stadtfriedhof – den baldigen Stadtpark – an der Mannheimer Straße eingeladen. „Sie geben einen Vorgeschmack auf die Vielseitigkeit der entstehenden Parkanlage und sollen die Identifikation mit der Umgestaltung stärken“, freut sich Lea Bannas, Projektmanagerin der Sozialen Stadt. Sie organisiert die Veranstaltungen die im Rahmen das Förderprogramms „Innenstadt-Impulse“ bezuschusst werden. Nach der Umgestaltung in einen Stadtpark sind weitere Veranstaltungen dieser Art geplant.

Die Aktionen sind kostenfrei und können mit einer Ausnahme ohne Anmeldung besucht werden. Da sie unter freiem Himmel stattfinden, müssen sie bei Regen leider ausfallen. Über Ausweichtermine informiert der Veranstaltungskalender auf der städtischen Website. Bitte bringen Sie sich Getränke selbst mit.

Termine:

Sondertermin: 29.07., 10:30 bis 11 Uhr: Quasselkiste Puppentheater* mit Janina Pister (für Kinder im Alter von 3-6 Jahren. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Kinder begrenzt. Anmeldung bitte bis 01.08. an sozialestadt@schifferstadt.de)

29.07., 19 bis 20 Uhr: Lesung Kommissar Palzki mit Autor Harald Schneider: „15 Jahre Palzkiversum, Best-ofs aus Schifferstadt“ (bitte Sitzgelegenheit selbst mitbringen)

05.08., 10:30 bis 11 Uhr: Quasselkiste Puppentheater* mit Janina Pister (für Kinder im Alter von 3-6 Jahren. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Kinder begrenzt. Anmeldung bitte bis 01.08. an sozialestadt@schifferstadt.de)

15 bis 17 Uhr: KleinerKunstRaum* mit Stephanie Gunkel (Kreative Kunst für Kinder ab zwei Jahren)

12.08., 10 bis 10:30 Uhr und 11 bis 11:30 Uhr: QiGong mit Ulrike Rabinstein (bitte bequeme Kleidung tragen)

19.08., 10 bis 11 Uhr: Yoga für Kinder* (ab zwei Jahren) mit Julia Tuma

11:15 bis 12:15 Uhr: Yoga für Erwachsene mit Julia Tuma

(bitte bequeme Kleidung tragen und Yogamatte oder Handtuch mitbringen)

15 bis 16:30 Uhr: Stärke dein intuitives Körperbewusstsein mit Sandra Münz und Claudia Häckel (bitte bequeme Kleidung tragen)

26.08., 10 bis 11 Uhr: Baum- und Kräuterführung mit dem Umweltbeauftragten Frank Schmitt

* Aufsichtsperson erforderlich