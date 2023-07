Rhein-Pfalz-Kreis – Körperverletzung mit Messer in Hochdorf-Assenheim

Hochdorf-Assenheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Gegen 20:25 am 11.07.2023 kam es in der Hauptstraße in Hochdorf-Assenheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde durch einen Täter ein Messer eingesetzt, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen zugefügt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang nicht bekannt. Gegen beide Täter wurden Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen dauern an.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.