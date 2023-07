Speyer – Bilanz Brezelfest aus polizeilicher Sicht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Der neue Stundenlohn für die Arbeit im Garten und in Parks: 18,87 Euro. Für „grüne Daumen“ gibt es jetzt in Ludwigshafen dickere Lohntüten. Wer einen „grünen Daumen“ hat, dem winkt jetzt eine dickere Lohntüte: Für die Arbeit in Gärten und Parks, auf Sportplätzen und Friedhöfen in Ludwigshafen gibt es jetzt mehr Geld. ... Mehr lesen »