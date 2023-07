Mannheim – Personal gewinnen mit Social-Media-Recruiting

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Handwerkskammer lädt zum Webseminar – Tipps und Infos zu Kampagnen und Zielgruppenansprachen. „Ja wo sind sie denn – all die dringend gesuchten Fachkräfte?“ Quer durch die deutsche Wirtschaft werden sie gesucht. Auch im Handwerk. Wie sich dort die offenen Stellen möglich effizient besetzen lassen, soll in einem Webseminar am Mittwoch, 19. Juli 2023, von 11 bis 12 Uhr diskutiert werden.

„In Zeiten mit großem Fachkräftebedarf und gesättigtem Arbeitsmarkt ist eine neue Zielgruppe in den Fokus gerückt: passive Kandidaten“, sagt Emily Peters, Personalberaterin bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Im Gegensatz zu aktiven Kandidaten seien diese nicht eigeninitiativ auf der Suche nach einer neuen Tätigkeit. „Sie sind in einer Anstellung, aber unzufrieden und daher offen für neue Jobmöglichkeiten“, so die Expertin. „Dies lässt sich für attraktive Arbeitgeber nutzen.“

In der analogen Welt sei die Ansprache dieser Zielgruppe dem Zufallsprinzip überlassen gewesen. Durch die Sozialen Medien gebe es jetzt aber die Möglichkeit, die passenden Kandidaten mit bezahlten Anzeigen gezielt zu erreichen. „Viele Anbieter von Social Media Kampagnen haben diesen Markt für sich erkannt und gehen die Kandidatensuche auf unterschiedlichste Art und Weise an“, sagt Emily Peters. „Für uns stellen sich die Fragen, welche Sozialen Medien relevant fürs Handwerk sind und welche Zielgruppen angesprochen werden können?“

Im Webseminar wird ein Kooperationspartner der Handwerkskammer vorgestellt. Die Teilnehmenden lernen dabei auch die vergünstigten Konditionen für Handwerksbetriebe in Baden-Württemberg kennen.

Weitere Informationen – auch zur Anmeldung – bei Emily Peters, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: emily.peters@hwk-mannheim.de.

Quelle Handwerkskammer Mannheim

