PM-International engagiert sich lokal in Speyer

Speyer / Metropolregion Rhein-neckar – Am vergangenen Samstag, den 08.07.2023 lud die PM-International AG wieder zu ihrem beliebten Family Day am Standort Speyer ein. Über 1000 Teilnehmer, darunter Mitarbeiter des Standorts Speyer, Vertriebspartner aus ganz Deutschland sowie geladene Gäste aus dem Sport nutzten die Gelegenheit, bei strahlendem Sonnenschein einen abwechslungsreichen Samstag an der Hofweide zu verbringen.

Der Family Day bot neben einem Spieleparadies für Kinder eine reichhaltige Auswahl an Speisen, einen beeindruckenden Show-Act und zur vollen Stunde Führungen durch die Logistik mit vielen Informationen zum Versand der beliebten FitLine Produkte. So konnten die Teilnehmer einen kleinen Einblick hinter die Kulissen des weltweit agierenden Direktvertriebsunternehmens erhalten.

Alle Erlöse des PM Family Days 2023 werden wie auch in der Vergangenheit an lokale Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.

Am darauffolgenden Tag, dem 09.07.2023, nahmen rund 300 Teilnehmer am FitLine-Fun-Run im Rahmen des berühmten Brezelfestlaufs in Speyer teil. Unter allen Teilnehmern wurden vielfältige Preise verlost. Als Hauptpreis gab es einen Reisegutschein für ein Wochenende in Hamburg im Wert von 1500€ zu gewinnen. PM-International gratuliert herzlichst allen Teilnehmern.

PM-International war auch auf der traditionellen Versteigerung des Brezelfest-Bilds vertreten. Das Bild des Künstlers René Burjack wurde zugunsten eines Mikroprojekts des Kindertreff Speyer-Süd versteigert, um Grundschülern ein niedrigschwelliges Betreuungsangebot machen zu können. Das Gemälde wurde für den beachtlichen Betrag von 8000€ an die Sparkasse Vorderpfalz verkauft. PM-International gratulierte der Sparkasse Vorderpfalz zu ihrem Gewinn und gab bekannt, unabhängig von dieser Summe weitere 4000€ an den Kindertreff Speyer-Süd zu spenden.

Über PM-International AG

Die PM-International AG entwickelt und vertreibt unter der Eigenmarke FitLine® hochwertige und größtenteils patentierte Produkte für Gesundheit, Fitness und Schönheit von innen und außen. Die Kernkompetenz des Unternehmens ist das Nährstoff-Transportkonzept: Das exklusive Nährstoff-Transportkonzept (NTC®) bringt die Nährstoffe, wenn sie gebraucht werden, dorthin, wo sie gebraucht werden – auf die Zellebene von innen und außen. Um eine anhaltend hohe Produktqualität zu gewährleisten, lässt PM-International die Produkte kontinuierlich unabhängig durch den ELAB Analytics GmbH überprüfen. Der Produktkonsument gelangt via Scan eines QR-Codes auf der Produktverpackung direkt auf eine Web-Seite von ELAB Analytics GmbH und kann die Analysen einsehen.

Über 800 Millionen FitLine® Produkte wurden bisher weltweit verkauft. Weit mehr als 1.000 Spitzensportler aus mehr als 85 Disziplinen und 40 Nationen vertrauen den FitLine Nahrungsergänzungsmitteln und FitLine ist offizieller Ausrüster zahlreicher Sportverbände und Nationalmannschaften, wie dem Deutschen, Österreichischen, Polnischen und Kanadischen Skiverband (DSV, ÖSV, PZN, ACA), dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB), dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR), der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV), dem Olympiastützpunkt Hamburg/Schleswig-Holstein (OSP), der Österreichischen und Schweizer Sporthilfe, dem Schweizerischen und dem Luxemburgischen Handballverband (SHV, FHL), dem Schweizer Squashverband, dem Luxemburgischen Basketballverband (FLBB), dem Koreanischen Ringerverband (KWF) und vielen anderen.

PM-International vertriebt seine Premium Produkte weltweit aus über 45 Niederlassungen.