Ludwigshafen – Raum für Erlebnis: Harald Schneider mit interaktiver Lesung aus neuem Kinder-Krimi „DIE PALZKI- KIDS – Ludwigshafen in Gefahr”

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der Lese-Events „Raum für Erlebnis“ am Samstag, 15. Juli, auf dem Ludwigsplatz in Ludwigshafen lädt Autor Harald Schneider um 15 Uhr zu einer spannenden interaktiven Lesung zu seinem Krimi für Kids ein. Dessen Handlung führt mitten durch die Ludwigshafener Innenstadt. Dabei haben die jungen Krimi-Fans jede Menge Möglichkeiten, den abenteuerlichen Handlungsverlauf auf unterhaltsame Weise mitzuerleben. Die Handlung: Der Vater von Paul und Melanie ist Kriminalkommissar Reiner Palzki von der Schifferstadter Polizei. Die Kinder wollen es dem Papa gleichtun und ermitteln spannende Fälle auf eigene Faust. Im Band “DIE PALZKI- KIDS – Ludwigshafen in Gefahr” geht es in einer wilden Verbrecherjagd quer durch Ludwigshafen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Beyza verfolgen die beiden nämlich ganz besonders üble Ganoven und versuchen, diese von ihren Missetaten abzuhalten. Vom Pfalzbau geht es zum Ludwigsplatz, in den Bürgerhof bis zur Walzmühle.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Vor der Lesung stellt Harald Schneider die neue Rätselroute für Kids in der offiziellen Ludwigshafen-App LUdigital vor. Insgesamt zehn Stationen sind zu absolvieren. Wer mindestens vier der Stationen am Samstag löst, erhält als Geschenk ein Palzki-Kids-Buch bei der Lesung von Harald Schneider. Der Eintritt zum ganztägigen Programm beim „Raum für Erlebnis“ ist frei. Das Programm hat die LUKOM in enger Kooperation mit der Stadtbibliothek Ludwigshafen zusammengestellt. Finanziert wird das Event im Rahmen des Förderprogramms Innenstadt-Impulse des Landes Rheinland-Pfalz.