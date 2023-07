Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am Sonntagmittag gegen 11.20 Uhr in der Siedlung Im Krebsgrund aufgrund eines technischen Defektes an einem in einer Scheune abgestellten Transporter zum Ausbruch eines Feuers. Die Flammen griffen schnell auf die Scheune über. Die Feuerwehr, die mit 78 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen ... Mehr lesen »