Mudau-Steinbach – Kompletträder gestohlen – Zeugen gesucht

Mudau-Steinbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Mittwochmorgen in Mudau-Steinbach vier Kompletträder entwendet wurden. Die Täter fuhren mit einem blauen Mercedes Pritschenwagen mit grauem Planen-Aufbau gegen 10 Uhr auf den Hof des 33-jährigen Besitzers in der Prof.-Albert-Straße. Dort luden sie die im Freien gelagerten Räder ein und flüchteten anschließend. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder dem Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281

9040 an das Polizeirevier Buchen.

