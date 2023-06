Mannheim – Kirche in der Kunsthalle – Gottesdienst und Musikalische Lesung zur Ausstellung „1,5 Grad“

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit zwei Veranstaltungen trägt die evangelische Neckarstadtgemeinde zum Rahmenprogramm der Ausstellung „1,5 Grad“ in der Kunsthalle Mannheim bei: Am Mittwoch, 5. Juli um 20 Uhr werden bei einer musikalischen Lesung mit dem Titel „Biologie trifft Bibel“ Schöpfungsmythen und Wissenschaft in Dialog gebracht. Und am Sonntag, 16. Juli um 16 Uhr findet im Foyer mit Dekan Ralph Hartmann und viel Musik erstmals ein Gottesdienst in der Kunsthalle statt. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. „Wir freuen uns riesig über diese Zusammenarbeit“, sagt Gemeindepfarrerin Judith Natho, die gemeinsam mit dem Kirchenältesten Hans-Friedrich Roth die Vorbereitungen koordiniert. Beide Veranstaltungen in der Kunsthalle greifen das komplexe Zusammenwirken von Mensch und Natur auf. Zugleich sind sie der Auftakt zur Gottesdienstreihe „Kostbares Wasser“ in den Sommerferien, die ab 6. August immer sonntags um 10 Uhr in der Melanchthonkirche (Lange Rötterstr. 39) fortgesetzt wird.

5. Juli: Musikalische Lesung „Biologie trifft Bibel“ mit Tierärztin, Sängerin und Pianist

Verstehen wir uns als Geschöpfe Gottes oder als ferne Nachfahren des Meeresschwammes? Verdanken wir unsere Atemluft dem göttlichen Lebenshauch oder den sauerstoffproduzierenden Kleinstlebewesen der Ozeane? Fest steht: Die Ökosysteme der Meere sind für unser Überleben unverzichtbar, und gleichzeitig sind wir dabei, sie unwiederbringlich zu zerstören. Fest steht auch: Nur was wir kennen und schätzen, werden wir schonen und schützen. Der Abend mit dem Titel „Biologie trifft Bibel – vom Schöpfungsmythos bis zum Meeresgrund“ lädt ein zu einer musikalisch umrahmten Gedankenreise in die Tiefen der Ozeane, die die Faszination für eine weithin unentdeckte Welt mit der Inspiration der biblischen Schöpfungsmythen verbindet.

Die Tierärztin und Prädikantin Dr. Elke Niebergall-Roth, die Konzepterin und Sängerin Anna Schweingel sowie Kirchenmusiker und Pfarrer Dr. Joachim Vette gestalten den Abend auf der Terrasse der Freundschaft im 1. Stockwerk der Kunsthalle.

16. Juli: Premiere – Gottesdienst in der Kunsthalle Mannheim

Am Sonntag, 16. Juli um 16 Uhr findet im weitläufigen Foyer der Kunsthalle ein Gottesdienst statt. Die Feier an besonderem Ort gestaltet Dekan Ralph Hartmann gemeinsam mit Pfarrerin Judith Natho und Hans-Friedrich Roth vom Ältestenkreis, musikalisch begleitet vom Posaunenchor und dem Popchor der Neckarstadtgemeinde unter Leitung von Kantorin Beate Rux-Voss. Wer beim Predigttitel „An den Wassern von Babylon“ an einen erfolgreichen Song der 1970er Jahre denkt, liegt nicht falsch. Doch taucht der Gottesdienst in weite Tiefen zwischen dieser sumerischen Stadt in längst vergangener Zeit, dem Hintergrund der biblischen Erzählung, der Klimakatastrophe und der Ausstellung „1,5 Grad“. Foto: de Vos.