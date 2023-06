Eberbach – Sparkasse unterstützt Stadt Eberbach für Skatepark

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar. 5000-Euro-Spende an Bürgermeister Peter Reichert überreicht

StVE. Die Sparkasse Neckartal-Odenwald übergab dieser Tage eine Spende in Höhe von 5000 Euro an die Stadt Eberbach für den Bau eines Skateparks. Vor dem Rathaus überreichte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Sparkassendirektor Michael Krähmer – gemeinsam mit Regionaldirektor Karlheinz Emig und Marktbereichsleiter Simon Court – den Spendenscheck an Bürgermeister Peter Reichert. Die Spende soll dazu beitragen, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Stadt mit einer modernen Freizeiteinrichtung zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit bieten, ihre Skateboard- und BMX-Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Der geplante Skatepark wird ein Ort sein, an dem junge Menschen ihre Leidenschaft für den Skate- und BMX-Sport ausleben können. Er wird mit verschiedenen Rampen, Rails und anderen Hindernissen ausgestattet sein, um den Skatern und BMX-Fahrern ein abwechslungsreiches und herausforderndes Umfeld zu bieten. Der Skatepark wird nicht nur ein Ort für sportliche Aktivitäten sein, sondern auch als Treffpunkt dienen, an dem sich Jugendliche austauschen und neue Freundschaften knüpfen können.

Mit der Spende unterstützt die Sparkasse Neckartal-Odenwald die Förderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Region, getreu dem Motto „Aus der Region, für die Region“. Die Sparkasse trägt damit maßgeblich dazu bei, das Freizeitangebot für junge Menschen in Eberbach zu erweitern und ihnen eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu ermöglichen.

Bürgermeister Reichert und Stadtbaumeister Detlef Kermbach dankten für die Spende. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.06.2023 beschlossen, dass die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen kann, so dass unmittelbar nach Eingang der Baugenehmigung mit dem Versand der Preisanfragen begonnen werden kann.

Bildunterschrift: (v.l.) Marktbereichsleiter Simon Court, Sparkassendirektor Michael Krähmer, Bürgermeister Peter Reichert, Stadtbaumeister Detlef Kermbach und Regionaldirektor Karlheinz Emig. Foto: Sparkasse Neckartal-Odenwald