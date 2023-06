Landau – Seit dem 18.05.2023 wird die 16-jährige Wida vermisst

Landau – Vermisste Jugendliche – Öffentlichkeitsfahndung – (ots) Vermisste Jugendliche.Seit Donnerstag, 18.05.2023, wird die in Landau wohnende 16-jährige Wida A. vermisst. Sie verließ die elterliche Wohnung und seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte Wida A. nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Wida A. wurde am 18.05.2023 noch im Zug von Mainz nach Schifferstadt kontrolliert.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Wer hat Wida A. gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0, der E-Mail-Adresse: kilandau.k1@polizei.rlp.de, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.