Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau: 3 Musketiere. Das Musical zum letzten Mal

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Zwei letzte Aufführungen der erfolgreichen Produktion 3 Musketiere. Das Musical des Jungen Musicals der Pfalzbau Bühnen sind am Samstag, 1.7.2023 um 19.30 Uhr und am Sonntag, 2.7.2023. um 18 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen zu sehen. Eine Gelegenheit, sich Rob und Ferdi Bollands Musical nach dem be­rühmten Abenteuerroman von Alexandre Dumas in Iris Limbarths opulenter und einfallsreicher Inszenierung mit Jugendlichen aus Ludwigshafen und der Region noch einmal anzuschauen.

In Frankreich im 17. Jahrhundert macht sich D’Artagnan, ein junger Gascogner, auf den Weg nach Paris, um ein Musketier der Garde des Königs zu werden und damit in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Kaum angekommen gerät er in Konflikte mit den drei Musketieren Aramis, Athos und Porthos. Doch plötzlich müssen sich die jungen Männer gemeinsam gegen die Schergen des Kardinals Richelieu verteidigen. Darüber freunden sie sich schnell miteinan­der an ̶ eine Abenteuergeschichte um Macht, Intrige und Leidenschaft beginnt.

Das Musical 3 Musketiere präsentiert sich als Fest für Auge und Ohr. Es besticht durch kraft­volle Rock-Popmusik und gefühlvolle Balladen (Musikalische Leitung: Frank Bangert), pa­ckende Szenen, spektakuläre Fechtkämpfe und auch eine große Portion Humor. Mit histori­schen Kostümen (Heike Korn) und einem wirkungsvollen Bühnenbild (Britta Lammers) taucht man tief in die Atmosphäre der Ereignisse des berühmten Romans ein. Neben Freund­schaft und Liebe erleben die Musketiere Arglist und Heimtücke, gegen die sie sich mit origi­nellen Ideen und Raffinesse unerschrocken zur Wehr setzen. Bei dem großartigen Bühnen­spektakel bewähren sich die jungen Darstellerinnen und Darsteller einmal mehr und zeigen ihr professionelles Können in Gesang und Schauspiel.

Preise 29 € / 25 € / 21 € / 17 €, Familienpaket 77 € / 67 € / 53 € / 39 €

Kartentelefon 0621/504 2558

