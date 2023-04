Mannheim – Nach sechs Jahren Pause: Albert Schweitzer Turnier findet 2024 wieder statt

Mannheim / Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach sechs Jahren Pause: Albert Schweitzer Turnier findet 2024 wieder in Mannheim und Viernheim statt

Die Basketballfans in der Metropolregion Rhein-Neckar und darüber hinaus dürfen sich freuen: Nach sechsjähriger, Corona-bedingter Pause findet das traditionelle Albert Schweitzer Turnier (AST) für männliche U18-Basketballmannschaften aus der ganzen Welt vom 29. März – 06. April 2024 zum dann 30. Mal statt. Gespielt wird wie zuletzt in der GBG Halle in Mannheim sowie in der Waldsporthalle in Viernheim. Ab 2024 wird das renommierte Event wieder im bewährten Zwei-Jahres-Rhythmus ausgetragen.

„Ich freue mich riesig darauf, dass das AST im kommenden Jahr wieder ausgetragen werden kann. Auch unsere Gäste aus Europa und aus der ganzen Welt brennen darauf, wieder nach Mannheim und Viernheim zu kommen. So viele tolle und einzigartige Erinnerungen sind mit den Ostertagen beim AST verbunden. Es ist jetzt einfach wieder an der Zeit für unser Turnier. Ich danke allen Beteiligten – insbesondere den beiden Städten Mannheim und Viernheim – für das große Verständnis und für die große Bereitschaft, dem AST die Treue zu halten und dabei mitzuhelfen, das Turnier im Jahr 2024 zu einem tollen Erlebnis zu machen“, so DBB-Präsident Ingo Weiss.

„Die Vorfreude auf dieses einzigartige Sportereignis ist riesig! Das Albert Schweitzer Turnier, für Mannheim die inoffizielle U18 Basketball-Weltmeisterschaft, ist 2024 nach Jahren der Pandemie endlich wieder zurück. Wir freuen uns, dass dieses renommierte Turnier hochkarätigen Basketballsport aus verschiedenen Kontinenten hier im Herzen Mannheims und in der Metropolregion vereint“, sagt Mannheims Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer.

„Es war eine lange Durststrecke für alle Freunde des Basketballsports in der Metropolregion, vor allem für die sportbegeisterte Stadt Viernheim. Umso mehr freuen wir uns, im nächsten Jahr endlich wieder das größte und wichtigste U18-Turnier der Welt in der Viernheimer Waldsporthalle präsentieren zu dürfen“, ergänzt Matthias Baaß, Bürgermeister der Stadt Viernheim.

Bei den beiden zurückliegenden Turnieren 2016 und 2018 siegte jeweils die deutsche Mannschaft. In den DBB-Teams standen damals Spieler wie die heutigen A-Nationalspieler Franz Wagner (Orlando Magic/NBA), Louis Olinde, Jonas Mattisseck (beide ALBA BERLIN), Philipp Herkenhoff (ratiopharm ulm), Joshua Obiesie (FRANKFURT SKYLINERS), Jason George, Nelson Weidemann (beide NINERS Chemnitz), Bennet Hundt (MLP Academics Heidelberg, Filip Stanic (Würzburg Baskets) und Luc van Slooten (Basketball Löwen Braunschweig).

Die teilnehmenden Nationen, der Spielplan und alle weiteren wichtigen Informationen zum Turnier werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Quelle Stadt Mannheim / Tröster