Ludwigshafen – CDU: Ehrenbürgerwürde für Apache 207 – Straße in der Gartenstadt umbenennen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die CDU Stadtratsfraktion unter ihrem Vorsitzenden Dr. Peter Uebel setzt sich dafür ein, dem Sänger und Rapper Volkan Yaman alias Apache 207 die Ehrenbürgerwürde seines Heimatstadtteils Gartenstadt zu verleihen.

In der vergangenen Woche hatte der Künstler sein neues Album mit dem Titel „Gartenstadt“ veröffentlicht. Neben der Ehrenbürgerwürde sollte eine Straße in der Gartenstadt nach ihm in „Apachestraße“ umbenannt werden. „Wir sind allerdings dafür, auf dem Schild einen Hinweis anzubringen, dass nicht der Indianerstamm mit dieser Ehrung bedacht wird, sondern eben der Künstler Apache 207. Wir wollen hier dem Vorwurf der kulturellen Aneignung zuvor kommen.“ Natürlich müsse der Vorschlag von allen befassten Experten befürwortet werden. „Wir bitten das Stadtarchiv um ein entsprechendes Gutachten. Wir gehen aber davon aus, dass es keine Bedenken geben wird.“, findet Dr. Peter Uebel, Vorsitzender der CDU Stadtratsfraktion und selbst in der Gartenstadt beheimatet. „Mit Straßenbenennungen sind große Emotionen verbunden. Wir freuen uns auf die Diskussion.“