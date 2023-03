Frankenthal – Im April kommt es an mehreren Stellen im Stadtgebiet zu Sperrungen.

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Mehrere Sperrungen im Stadtgebiet

Im April kommt es an mehreren Stellen im Stadtgebiet zu Sperrungen.

Schieber- und Hydrantenwartungen sind der Grund für kurzfristige Fahrbahnteilsperrungen im gesamten Stadtgebiet zwischen dem 3. April und dem 30. Juni. Die Arbeiten werden als Wanderbaustelle durchgeführt und nehmen jeweils maximal 15 Minuten in Anspruch.

Wegen Baumpflegemaßnahmen an der Flomersheimer Straße zwischen der Kreuzung Westring und dem Ortseingang Frankenthal muss die Fahrbahn von Montag, 3. April bis Dienstag, 11. April gesperrt werden.

Da Sanierungsarbeiten an Sinkkästen im zweiten Abschnitt nicht begonnen werden konnten, findet die Vollsperrung im Bereich der Albertstraße 32-38 zwischen dem 3. und dem 14. April statt. Die Umleitung erfolgt von Norden kommend (Lambsheimer Straße/ Johann-Klein-Straße) über die Lambsheimer Straße – Westring – Flomersheimer Straße und von Süden kommend (Flomersheimer Brücke) über die Flomersheimer Straße – Westring – Lambsheimer Straße.

Wegen Kanalarbeiten in der Elsa-Brändström-Straße (Stadtklinik) ist in der Zeit vom 17. April bis einschließlich 23. April eine Teilsperrung des Wendehammers erforderlich. Die Bushaltestelle „Stadtklinik 1“ entfällt. Für die Dauer der Arbeiten müssen die Fahrgäste aus Richtung Dirmstein – Heuchelheim – Heßheim bis zur Haltestelle Gangerhofstraße mitfahren. Die Fahrgäste von der Stadtklinik Richtung Stadtmitte müssen die Haltestelle „Stadtklinik 2“ an der Hessheimer Straße/ Nordring nutzen.

Arbeiten an der Außenwerbung sind der Grund für eine Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung in der Johannes-Mehring-Straße am Freitag, 21. April. Die Einfahrt in das dort befindliche Parkhaus „Birkenmeier“ kann zwischen 8 und 17.30 Uhr nicht gewährleistet werden.