Germersheim – Dreister Ladendieb

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Zu einem dreisten Diebstahlsversuch kam es gestern Nachmittag in einem Supermarkt in der Mainzer Straße. Ein 27-jähriger Ladendieb nahm sich zwei KFZ Zubehörteile aus der Auslage und entfernte noch im Markt mit einer Schere die Verpackungen. Danach passierte er den Kassenbereich, wurde aber vom Ladendetektiv gestellt. Die Polizei hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Da der Dieb keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde eine sogenannte Sicherheitsleistung erhoben.