Weinheim – Personensuche an der Weschnitz – Rettungskräfte im Großeinsatz

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht auf Mittwoch (29. März ) wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim zu einem Rettungseinsatz an die Weschnitz alarmiert. Gemeinsam mit der Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Mannheim, der Werkfeuerwehr Freudenberg, den DLRG Einheiten aus der Umgebung und den Rettungsdienste fand eine ergebnislose Personensuche statt.

[RM] Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wurde gegen 2:30 Uhr gemeinsam mit der Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Mannheim, der DLRG und dem Rettungsdienst über die Leitstelle Rhein-Neckar zu einer Personensuche an die Weschnitz alarmiert. Ausgangslage war ein Passant, der eine Person beobachtet hatte, die im Bereich der Peterskirche an die Weschnitz ging. Da diese Person danach nicht mehr gesehen wurde, vermutete man, dass diese in der Weschnitz sein könnte. Daher wurde das Ufer und die Weschnitz durch die Freiwillige Feuerwehr Weinheim mit der Abteilung Stadt und Sulzbach abgesucht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rüsteten sich mit Spezialanzügen aus und gingen gesichert ins Wasser. Auch ein Boot der Weinheimer Feuerwehr wurde in den Einsatz gebracht. Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen rückte auch die Taucherstaffel der Berufsfeuerwehr Mannheim an, die im Bereich der Weschnitzstraße ins Wasser ging und die Suche startete. Für Licht sorgte der Gerätewagen Licht der Weinheimer Feuerwehr, der auf der Bundesstraße 3 auf der Weschnitzbrücke in Stellung gebracht wurde. Weitere Unterstützung kam von den DLRG-Gruppen aus Weinheim, Hemsbach und Heddesheim, die ebenfalls die Weschnitz und die Umgebung weiträumig absuchten. Dabei wurde von den Einheiten der DLRG das Ufer kontrolliert und die Weschnitz mit den DLRG-Strömungsrettern abgelaufen. Auch die Werkfeuerwehr Freudenberg rückte aus und kontrollierte die Weschnitz auf dem Werksgelände. Neben den Hilfsorganisationen war auch die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort und kontrollierte den Bereich weiträumig. Die Suchaktion wurde nach etwa einer Stunde erfolglos beendet. Alle Hilfsorganisationen rückten zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft ein. Die Ermittlungen zum Sachverhalt übernimmt die Polizei Weinheim.



Foto: Feuerwehr Weinheim / Text: Ralf Mittelbach