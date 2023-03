Speyer – Unfall zwischen Auto und Fahrradfahrerin auf falschem Radweg

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Dienstag gegen 16:20 Uhr befuhr eine 47-jährige Radfahrerin verbotswidrig den für sie linken Radweg auf der Landauer Straße in Richtung Römerberg. Währenddessen fuhr ein 43-jähriger PKW-Fahrer vom Gelände einer Bäckerei in der Landauer Straße in den fließenden Verkehr ein und übersah hierbei die von rechts kommende Radfahrerin, die daraufhin mit der rechten PKW-Front kollidierte. Die 47-Jährige konnte ich abfangen und vermied einen Sturz, trug allerdings beim Auftreten mutmaßlich einen Bänderriss im Fuß davon. Der Rettungsdienst verbrachte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden an PKW und Fahrrad beläuft sich auf ca. 700 Euro.

