Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte in Frankenthal

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar Im Zeitraum vom 23.03.2023, 16:00 Uhr bis zum Vormittag des 28.03.2023 versuchte unbekannte Täterschaft in eine Kindertagesstätte in der Gotthilf-Salzmann-Straße einzubrechen und Wertgegenstände zu entwenden.

Trotz erfolgtem Eindringen in das Objekt wurden dort keine entsprechenden Gegenstände aufgefunden, da ersten Erkenntnissen nach nichts entwendet wurde. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, die im benannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.