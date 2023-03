Bad Dürkheim – auf Trickbetrüger hereingefallen

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar Im Zeitraum von 28.03.2023 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurde eine 59-Jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim Opfer eines Trickbetruges.

Ein bislang unbekannter Täter meldete sich mit einer SMS bei der 59-Jährigen und gab sich als deren Sohn aus, dessen Handy kaputt wäre. Im weiteren Gesprächsverlauf forderte der Betrüger sie auf, 2200 Euro zu überweisen. Im Laufe der Konversation erwarb er geschickt das Vertrauen der Frau, bis diese schließlich die geforderte Überweisung tätigte. Da sie in der Zwischenzeit Kontakt mit ihrem “echten” Kind hatte, ignorierte sie weitere Nachrichten und ging auf keine weitere Forderung ein. Ihr Band versucht zur Zeit die Überweisung rückgängig zu machen. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.