Heidelberger Hauptbahnhof: Bahnhofsgebäude wird an neue Fußgängerbrücke angebunden Neuer barrierefreier Zugang zwischen Bahnhof und Europaplatz – Eröffnung im Juni 2023

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Bau der neuen Fußgängerbrücke zwischen Hauptbahnhof und neuem Europaplatz geht in die nächste Etappe. Am Dienstag, 28. März 2023, wurde das Bahnhofsgebäude hin zum neuen Europaplatz und der Bahnstadt geöffnet. Dafür wurde die Glasfassade des Gebäudes demontiert, um an dieser Stelle einen neuen Ein- und Ausgang zu schaffen. Dort wird eine automatische Schiebetür eingebaut, die Fassade wird wieder mit Glaselementen geschlossen. Die Arbeiten am Bahnhofsgebäude sollen im Juni 2023 abgeschlossen sein. Der Weg führt künftig barrierefrei über die neue Brücke auf den Europaplatz und durch eine überdachte Loggia weiter zum neuen Konferenzzentrum und in die Bahnstadt.

Die neue Brücke ist 14 Meter lang und 19 Meter breit. Die Arbeiten für den Bau der Fußgängerbrücke hatten im zweiten Quartal 2022 begonnen, die Kosten betragen rund 1,5 Millionen Euro. Bauherr der Brücke ist die Gustav Zech Stiftung Management GmbH, die auch die Gebäude rund um den neuen Europaplatz erstellt. Die Stadt zahlt die Kosten, die für den Umbau des Bahnhofsgebäudes anfallen (565.000 Euro). Die Eröffnung ist für Ende Juni 2023 geplant.

