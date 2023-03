Frühlingsfest für die ganze Familie in der Zooschule Landau am Ostermontag, 10. April, von 11 bis 17 Uhr

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Osterfeiertage stehen vor der Tür und so laden die Zooschule Landau und der Förderverein der Zooschule Landau am Ostermontag, 10. April, ab 11 Uhr zu einem Frühlingsfest für die ganze Familie ein.

Die Gäste können sich auf ein buntes Programm mit Infos, Aktionen, Rätselspaß, Tierbegegnungen und Leckereien freuen.

Im Frühlingsboten-Quiz geht es beispielsweise darum, einheimische Tier- und Pflanzenarten kennenzulernen bzw. auch zu testen, welche man bereits kennt. Hierbei gibt es kleine Preise zu gewinnen. Bei der „Mitmach-Ausstellung“ können kleine und große Gäste Spannendes rund ums Ei entdecken, denn diese gibt es ja von winzig klein bis riesengroß, und nicht nur Vögel zählen zu den eierlegenden Arten im Tierreich. Zum Beispiel wird es auch um die wunderbare Verwandlung von Raupe, Kaulquappe und Co. gehen. Außerdem wird gefragt „Woher kommen eigentlich unsere (Oster)Eier?“, denn Tierschutz fängt bereits beim Einkaufen an. Beim großen Rätselspaß für „Schlaumeier“ zu den verschiedenen Ausstellungen gibt es ebenfalls kleine Preise zu gewinnen. Stellvertretend für den Osterhasen gibt es im Zoo das Deutsche Großsilberkaninchen, eine bedrohte Haustierrasse. Kaninchen zählen zu den sehr beliebten Heimtieren und das Zooschulteam informiert an diesem Tag darüber, was zu einer guten Kaninchenhaltung zuhause unbedingt dazu gehört. Darüber hinaus gibt es Gelegenheiten zur hautnahen Begegnung mit den in der Zooschule gehaltenen Terrarientieren.

Auch für das leibliche Wohl der Gäste ist in der Zooschule bestens gesorgt mit leckeren Waffeln sowie heißen und kalten Getränken. Fleißige Helfer*innen von der Firmgruppe aus der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Landau unterstützen mit ihrem ehrenamtlichen Engagement das Frühlingsfest.

Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste!

Der Zoo Landau behält sich vor, die Veranstaltung ggf. witterungsbedingt abzusagen oder zeitlich abzukürzen.

Foto / Text Quelle: Zoo Landau