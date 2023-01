Schwetzingen / L 597 / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Auf Grund eines Unfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der L 597 unmittelbar vor der Auffahrt auf die B 535 in Richtung Heidelberg ist die Auffahrt zurzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr aus Hirschacker kommend wird auf die B 535, der Verkehr aus Schwetzingen kommend auf Höhe der Straße Am langen Sand umgeleitet.