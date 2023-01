Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung der Nachwuchsabteilung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ab sofort übernimmt der SV Waldhof Mannheim 07 die Verantwortung für alle sportlichen und strategischen Entscheidungen der Jugendabteilung. Die Leitung der Nachwuchsabteilung des SV Waldhof wird von Matthias Findeisen, Jugendleiter und Leiter des Förderzentrums und Horst Seyfferle, Vize Präsident wahrgenommen. Sie leiten sowohl alle sportlichen als auch die außersportlichen Fördermaßnahmen.

„Wir freuen uns, dass die Waldhofjugend nach 15 Jahren wieder in den Schoß des SV Waldhof Mannheim zurückkehrt und betrachten dies auch als Chance uns eigenverantwortlich neu aufzustellen, um weiterhin gute Nachwuchsarbeit am Alsenweg leisten zu können“, so Horst Seyfferle.

Priorität hat jetzt natürlich die Planung der Kader und Funktionsteams der Nachwuchsmannschaften. Hier wurden in den letzten Wochen schon viele Gespräche geführt und gute Ergebnisse erzielt und wir sind sehr zuversichtlich mit dem Großteil der bisherigen Trainer und Mitarbeiter in die neue Runde starten zu können.

Wir sind sehr froh, dass wir für diese anspruchsvolle Aufgabe mit Reiner Hollich als Bindeglied Sport und Mike Schüssler als Offizieller Berater zwei absolute Fachleute und Waldhöfer für unseren Neustart gewinnen konnten. Sie werden den Nachwuchs des SV Waldhof in der Übergangszeit und des Neuaufbaues begleiten. Mit dem Start in die Saison 2023/2024 wird es auch eine Änderung bei der U23 geben. Diese wird als U21 in den Nachwuchsbereich integriert und arbeitet somit enger mit den restlichen Nachwuchsteams zusammen, wird aber auch als Schnittstelle zur ersten Mannschaft fungieren.

Auch an den sozialen Bereichen, wie Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe und Berufsberatung wird parallel gearbeitet.

„Ein Neustart, der mit viel Arbeit verbunden ist. Aber die positiven Rückmeldungen in den Gesprächen und die Unterstützung aus allen Teilen des Vereins geben uns die Motivation und den Antrieb, diese große Aufgabe zu bewältigen“ sieht Matthias Findeisen optimistisch auf die nächsten Wochen und Monate.

Wir danken Anpfiff ins Leben für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit über die letzten Jahre.