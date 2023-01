Heidelberg – SPD-Fraktion Heidelberg übergibt eine große Sachspende an die Geflüchteten im Ankunftszentrum und setzt sich für mehr Deutschkurse für Geflüchtete ein

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm SPD Gemeinderatsfraktion Heidelberg) – Fraktion übergab Sachspende im Wert von 540 € im Ankunftszentrum, um die Geflüchteten in ihrem Alltag zu unterstützen // Verwunderung über Streichung von Deutschkursen trotz hoher Nachfrage – SPD-Fraktion will nachhaken Gerade um die Weihnachts- und Neujahrszeit machen viele Menschen anderen eine Freude und verbringen erholsame Zeit mit ihren Liebsten. Für die Geflüchteten, die im Ankunftszentrum in Patrick-Henry-Village (PHV) untergebracht sind, sieht das oft leider anders aus. Aus diesem Anlass bereiteten die Heidelberger SPD-Stadträt*innen den Geflüchteten eine besondere

Freude: so sammelten sie insgesamt 540 €, um Alltagsgegenstände wie Thermoskannen,

Kaffeetassen, Büromaterial, Stifte und Fingernagelknipser zu kaufen und persönlich in PHV an die

beiden Seelsorger*innen Sigrid Zweygart-Pérez und Jochen Winter zu übergeben. „Gerade für die

Bewohner*innen, die im Ankunftszentrum untergebracht sind, ist selbst der normale Alltag eine

enorme Herausforderung. Hier wollen wir mit unserer Spende eine Linderung schaffen.“, so SPD-

Fraktionsvorsitzende Anke Schuster. Darüber hinaus belegen viele Geflüchtete engagiert Deutschkurse, um sich im Alltag besser zurechtzufinden und eine Perspektive auf dem hiesigen Arbeitsmarkt zu erhalten. „Leider mangelt es hier oft an Stiften und Heften – damit wir hier gute Lernmöglichkeiten schaffen ist es uns wichtig,

auch hier zu unterstützen“, erläutert der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sören Michelsburg.

Die Fraktion erfuhr zudem, dass das Angebot an Deutschkursen für Geflüchtete gekürzt worden ist,

obwohl die Warteliste weiterhin lang ist. Die SPD-Rät*innen wunderten sich darüber sehr und haben

zugesagt, bei den zuständigen Stellen nachzuhaken, was die Gründe für die Kürzung waren.

