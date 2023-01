Mannheim – Feuerwerk der Turnkunst SPIRIT – Noch Restkarten für die Veranstaltung am 05.01., 19:00 Uhr, in Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. zum ersten Mal findet das Feuerwerk der Turnkunst in Mannheim statt. Damit wird die TurnGala durch eine 360°-Show in der SAP-Arena abgelöst, um die Vielfalt des Turnens in einer wundervollen Show darzustellen. Für die Veranstaltung in Mannheim am 05.01., 19:00 Uhr, gibt es noch Restkarten über das Ticketportal (Hinterlegung an der Tageskasse) oder direkt an der Tageskasse. Diese ist am Veranstaltungstag ab 17:30 Uhr an der SAP Arena geöffnet.

Information zur Tournee:

Mach Dich bereit für eine Reise in eine zauberhafte Märchenwelt voller magischer Bewegung und fantasievoller Kunst! Öffne Dein Herz für das Schöne und sei gefasst auf das Unerwartete! SPIRIT wird dir zeigen, dass das Verrückte einen Sinn ergibt und voller Schönheit ist. Dich erwartet eine faszinierende Geschichte, in der Weltklasse-Artisten und atemberaubende Künstler ihre begnadeten Körper sprechen lassen. Erlebe eine liebevolle Show voller Glanz, Herz, Spektakel, Drama und Gefühl – denn es sind die Kontraste, die das Schöne hervorbringen und den SPIRIT zum Leben erwecken. Lass Dich fallen, verblüffen und inspirieren bei der SPIRIT-Tournee 2023! Zum ersten Mal macht dabei das Feuerwerk der Turnkunst auf der deutschlandweiten Tournee Halt in Mannheim.

Neben dem Tournee-Ensemble werden in Mannheim auftreten:

Kindergruppe TV Waldhof – Fairytale

Die Kinder kommen aus verschiedenen Abteilungen zusammen – hauptsächlich aus JazzDance und Turnen. Seit zehn Jahre wirken sie einmal im Jahr an unterschiedlichen Shows in der SAP-Arena mit. SPIRIT wird für die Kinder ein weiteres gemeinsames Bühnen-Highlight.



TG Mannheim

Die Turnerinnen der TG Mannheim sind Mitglieder im Bundes- und Landeskader des DTB und sind zwischen neun und 15 Jahre alt. Sie trainieren bis zu 26 Stunden in der Woche am Bundesstützpunkt in Mannheim, um sich auf nationalen und internationalen Wettkämpfen vorzubereiten. Wettkampferfahrungen sammeln die Neun- bis Elfjährigen mit dem Oberligateam. Ab der Altersklasse 12 repräsentieren sie die TG Mannheim in der ersten Turn-Bundesliga.