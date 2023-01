Mannheim – Trend zu Sicherheit bei Entbindungen setzt sich fort – 2022 gab es in der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) 2.786 Geburten

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. zum ersten Mal findet das Feuerwerk der Turnkunst in Mannheim statt. Damit wird die TurnGala durch eine 360°-Show in der SAP-Arena abgelöst, um die Vielfalt des Turnens in einer wundervollen Show darzustellen. Für die Veranstaltung in Mannheim am 05.01., 19:00 Uhr, gibt es noch Restkarten über das Ticketportal (Hinterlegung an der Tageskasse) oder ... Mehr lesen »