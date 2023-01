Haßloch – Ruhiger Jahreswechsel auch bei der Feuerwehr Haßloch

Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Mit vier Einsätzen zu Silvester und Neujahr, hatte die Feuerwehr Haßloch einen relativ ruhigen Jahreswechsel.

Aus bisher unbekannten Gründen geriet am Silvesterabend, kurz vor halb sieben, ein Mülleimer am Ebertpark in Brand. Die Feuerwehr Haßloch wurde um 18:30 Uhr alarmiert und rückte kurz darauf mit 11 Einsatzkräften aus. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatte ein in der Nähe wohnender Feuerwehrmann bereits den Brand mit wenig Wasser gelöscht. Eine Nachkontrolle machte kein weiteres Eingreifen notwendig.

Um 22:00 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle erneut die Wehrleute. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte in einer Wohnung im Föhrenweg, dass der Heimrauchmelder ausgelöst hatte. Mit vier Fahrzeugen und 21 Kräfte eilte die Wehr gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Dort konnte weder Feuerschein noch Brandgeruch wahrgenommen werden. Die Feuerwehr öffnete die Wohnustür zerstörungsfrei und suchte, zusammen mit den Polizeibeamten, die Wohnung ab, ohne Feststellung. Die ausgelösten Rauchmelder wurden außer Betrieb gesetzt und die Wohnung verschlossen.

Um 01:35 Uhr am Neujahrsmorgen war die Feuerwehr erneut im Föhrenweg vonnöten. Ein Müllhaufen aus Silvesterunrat war in Brand geraten und setzte mehrere Mülltonnen eines Mehrparteiengebäudes in Flammen. Die Wehr rückte hier mit zwei Fahrzeugen und 13 Kräften aus. Da ein übergreifen auf Gebäudeteile nicht auszuschließen war, verblieben noch etliche Wehrleute in Bereitschaft, brauchten allerdings nicht mehr eingreifen. Der Brand konnte schnell mit einem Strahlrohr durch einen Trupp unter Atemschutz gelöscht werden.

Als sich das HLF auf der Rückfahrt befand, wurde es über einen weiteren Müllbrand in der Forstgssse informiert. Auch hier konnte schnelle Hilfe geleistet und der Brand umgehend gelöscht werden.

Die Feuerwehr Haßloch wünscht allen ein gutes erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr!

Freiwillige Feuerwehr Haßloch