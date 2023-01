Ludwigshafen – Gabriel Clemens steht als erster Deutscher im Halbfinale am 2.1 bei der Darts-WM

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Saarländer Gabriel Clemens hat das Viertelfinale bei der Darts-Weltmeisterschaft 2023 in London/England gegen den Waliser Gerwyn Price deutlich mit 5:1 gewonnen und steht nun am Montagabend am 2. Januar um 20.30 Uhr im Halbfinale.

Der Weltranglistenerste und Ex-Weltmeister Price hatte den ersten Satz gewonnen, doch dann drehte Gabriel Clemens das Spiel und gewann alle Sätze in Folge.

Gabriel Clemens, der am 16. August 1983 in Saarlouis geboren wurde, wurde von den zahlreichen deutschen Fans im “Ally Pally”, dem Alexandra Palace in London, gefeiert.

Als erster Deutscher Spieler war der 39-jährige Clemens bereits ins Viertelfinale eingezogen und steht jetzt mit dem Sieg als erster Deutscher Dartspieler in Halbfinale. Auch in der Weltrangliste steht Gabriel Clemens jetzt als erster Deutscher auch unter den Top-20 in der Weltrangliste.

Nach dem Überraschungssieg sagte Gabriel Clemens, der 1,91 Meter große “German Giant”, beim Sport1-Interview : “Ich bin megahappy, der erste Satz ging schnell an mir dabei. Ich habe gut gespielt, habe mich wohlgefühlt und habe dann alle Sätze gewonnen. Ich habe ihn die ganze Zeit unter Druck gehalten und gut gespielt. Ich werde mich regenerieren und schaue dass ich morgen im Halbfinale wieder gut spiele. Und ich will morgen Michael Smith ärgern. Vom Kopf her ist es anstrengend, ich bin absolut glücklich. Natürlich schlafe ich heute mit einem Lächeln ein.”

Das Halbfinale bei der Darts-WM 2023 mit Gabriel Clemens findet bereits am Montagabend am 2. Januar um 20.30 Uhr statt und wird live auf Sport1 und DAZN übertragen.

Weitere Informationen über Gabriel Clemens gibt es unter www.gabriel-clemens.de .

Text Michael Sonnick