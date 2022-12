Mannheim – Beliebteste Vornamen 2022: Ella, Leon und Noah ganz vorne

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Mannheims beliebteste Vornamen 2022: Ella, Leon und Noah ganz vorne

Jedes Jahr wird die Liste der beliebtesten Vornamen des Vorjahres für Neugeborene mit Spannung erwartet. Folgende Liste gibt Auskunft darüber, welche Vornamen von den Eltern am häufigsten ausgewählt wurden und damit zu den beliebtesten Vornamen im Jahr 2022 in Mannheim zählen.



Mädchen:



Ella (27)

Mila (24)

Emma (22)

Lina (22)

Mia (22)

Emilia (19)

Hannah (15)

Lea (15)

Maria (15)

Marie (15)



Jungen:



Leon (29)

Noah (29)

Felix (28)

Emil (24)

Leo (22)

Jonas (20)

Levi (19)

Ben (18)

Finn (17)

Liam (17)

Luca (17)



Im Jahr 2021 waren bei den Mädchen Emilia (34) und bei den Jungen, wie dieses Jahr erneut, Noah (29) die Spitzenreiter.



Die Auflistung bezieht sich ausschließlich auf den ersten eingetragenen Vornamen. In den Klammern steht jeweils die Anzahl der Kinder mit diesem Namen.



Insgesamt kamen im Jahr 2022 in Mannheim laut Standesamt 4.186 Kinder zur Welt (im Vorjahr 2021 waren es 4.366 Kinder).

Quelle Stadt Mannheim

Foto Pixabay



BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail